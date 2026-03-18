Oggi il Colosseo ha aperto al pubblico i nuovi ambulacri meridionali, dopo un intervento di riqualificazione e restauro. Sono stati completati i lavori di allestimento di questa parte dell’Anfiteatro Flavio, che ora può essere visitata con un percorso rinnovato. L’intervento si concentra sull’area archeologica, riportando in luce dettagli e strutture di epoca antica. La riapertura permette di osservare da vicino le radici storiche del monumento.

Cosa: Inaugurazione del nuovo allestimento e riqualificazione dell’area archeologica degli ambulacri meridionali dell’Anfiteatro Flavio.. Dove e Quando: Parco archeologico del Colosseo, Roma. Area aperta al pubblico dal 17 marzo 2026.. Perché: Per ammirare il piano di calpestio originale in travertino dell’età Flavia e i resti della Meta Sudans, finalmente liberati dalle stratificazioni ottocentesche.. Il Colosseo non finisce mai di stupire e, in questo marzo 2026, restituisce alla città e al mondo intero un frammento fondamentale della sua storia architettonica. Il Parco archeologico del Colosseo ha ufficialmente inaugurato gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli ambulacri meridionali, un’area che per oltre un secolo era rimasta “nascosta” da una sistemazione tardo-ottocentesca che ne impediva la lettura integrale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Colosseo svela le sue radici: inaugurati i nuovi ambulacri meridionali

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