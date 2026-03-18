È stata inaugurata una nuova area in travertino al Colosseo, progettata dall'architetto Stefano Boeri. La struttura richiama gli elementi dell’antica architettura romana e si integra con il sito storico. L'intervento mira a valorizzare l’area, offrendo una nuova prospettiva ai visitatori e migliorando l’aspetto complessivo del monumento. La novità è stata presentata ufficialmente questa settimana.

È stata inaugurata un'area in travertino progettata da Stefano Boeri, che richiama gli antichi corridoi crollati e mostra il perimetro originario: non a tutti piace È stata inaugurata una nuova area pubblica intorno al Colosseo, dove in antichità c’erano i cosiddetti ambulacri, cioè i corridoi coperti più esterni della struttura dell’anfiteatro. L’area è stata progettata dall’architetto Stefano Boeri, che ha riportato il pavimento alla quota originaria di 23 metri sul livello del mare con espliciti richiami alla struttura degli ambulacri, che in questo fianco del Colosseo – quello meridionale – non esistono più. In una certa misura il progetto riempie il vuoto lasciato dalle spoliazioni e dai crolli avvenuti nei secoli, che hanno prodotto la forma asimmetrica che ha il Colosseo oggi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il Colosseo ora è un po’ più nuovo

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