Il collagene è una proteina presente nel nostro corpo che svolge un ruolo fondamentale nella struttura della pelle, dei capelli e dei tessuti connettivi. Viene spesso menzionato in relazione a integratori e prodotti di bellezza, poiché si sostiene che possa migliorare l’elasticità e l’aspetto della pelle. Questo elemento naturale è al centro di numerosi studi e discussioni sulla sua efficacia e utilizzo.

Sentiamo sempre più spesso parlare di collagene e delle sue infinite proprietà: pelle, capelli, unghie, ma i suoi benefici sono davvero reali come si pensa? Cosa è il collagene Il collagene è la principale proteina strutturale del corpo umano, e rappresenta circa il 30% di tutte le proteine presenti nell’organismo. È essenziale per mantenere la pelle tonica, le articolazioni elastiche e i tendini flessibili. Ma con l’avanzare dell’età, già a partire dai 25 anni, la produzione naturale di collagene inizia a diminuire progressivamente. Le conseguenze? Rughe, perdita di tonicità cutanea, diradamento dei capelli e dolori articolari, proprio per questo motivo entrano in gioco gli integratori di collagene come alleato contro chi vuole preservare la propria giovinezza estetica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tutto quello che riguarda Il collagene e le sue proprietà

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