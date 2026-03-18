Il Chelsea spende e spande ma poi perde 8-2 contro il Psg | i club inglesi non sembrano all’altezza dell’élite europea

Il Chelsea ha subito una sconfitta pesante contro il Psg, con il punteggio di 8-2, mentre il Manchester City è stato eliminato anch'esso in Champions League. Entrambi i club inglesi avevano investito molto, ma non sono riusciti a superare le sfide europee di questa stagione. La partita del Chelsea si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti appassionati di calcio.

I club di Premier League spendono e spandano, ma ieri in Champions sono state eliminate due squadre inglesi: Chelsea e Manchester City. L’Arsenal è andato avanti, ai quarti dovrà affrontare lo Sporting Lisbona; e questa sera si decideranno le sorti di Newcastle, Tottenham e Liverpool. The Athletic scrive: All’Etihad Stadium, una serata iniziata con fuochi d’artificio e giochi di luce si è conclusa con il Manchester City eliminato dalla Champions League dal Real Madrid per la terza stagione consecutiva. Questa volta con un 5-1 complessivo — e se vi sembra umiliante, considerate che il Chelsea, di gran lunga il club che ha speso di più nel calcio mondiale negli ultimi quattro anni, è stato fischiato a Stamford Bridge dopo aver perso 8-2 nel doppio confronto contro il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Chelsea spende e spande, ma poi perde 8-2 contro il Psg: i club inglesi non sembrano all’altezza dell’élite europea Articoli correlati Napoli Chelsea, tifosi inglesi aggrediti in pieno centro: le loro condizioni e il comunicato del club londineseCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Leggi anche: Il Chelsea deve recuperare un deficit di tre gol contro il PSG, vantaggio per i francesi. Chelsea vs PSG world club cup final 2025. #football #Chelsea #psg Tutti gli aggiornamenti su Chelsea spende Discussioni sull' argomento Cane: Campionato riaperto? Sono illusioni di chi non capisce di calcio; Il Chelsea sogna la grande rimonta con il PSG: le formazioni ufficiali; Canè rivela: L'avvocato Agnelli disse chi prendere per vincere tutto; Faustinho Cané: Il Napoli quest’anno doveva fare meglio. Nessuno spende quanto il Como: nel 2025 undicesimo a livello mondiale. Davanti a Milan, Real e UnitedIl Global Transfer Report lo mette nero su bianco. Nessuno, in Italia, spende tanto quanto il Como dei fratelli Hartono. A certificarlo è l’ultimo report della FIFA, dedicato ai costi del ... m.tuttomercatoweb.com L'analisi di Athletic sulla crisi delle squadre inglesi in Champions: https://www.ilnapolista.it/2026/03/il-chelsea-spende-e-spande-ma-poi-perde-8-2-contro-il-psg-i-club-inglesi-non-sembrano-allaltezza-dellelite-europea/ - facebook.com facebook