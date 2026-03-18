Il cervo Vittorio II è stato reinstallato in piazza Gaddi a Firenze dall'artista locale Moradi il Sedicente. La scultura, che aveva già decorato la rotatoria tra piazza Gaddi e Ponte alla Vittoria per diversi anni, è stata riposizionata nel cuore del quartiere. La ripresa dell’opera ha riacceso l’attenzione dei residenti verso un simbolo ormai noto nella zona.

FIRENZE – Il cervo Vittorio II è tornato a spiccare in piazza Gaddi: l’artista fiorentino Moradi il Sedicente ha reinstallato la scultura che per anni ha reso celebre la rotatoria tra piazza Gaddi e Ponte alla Vittoria, restituendo al quartiere un simbolo entrato nel cuore dei residenti. La storia inizia nel marzo 2017, quando Moradi il Sedicente installò il primo cervo — battezzato Vittorio — al centro della rotatoria, senza alcuna commissione ufficiale. Per sette anni la scultura ha presidiato uno degli snodi più trafficati della città, diventando un riferimento visivo inatteso, capace di strappare un sorriso anche nelle ore di punta. Poi, nell’ agosto 2024, la rimozione: un vuoto che molti fiorentini hanno sentito. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il cervo Vittorio II torna in piazza Gaddi a Firenze

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