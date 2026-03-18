Il Cdm approva il decreto carburanti Salvini | Sostanzioso taglio alle accise Gli italiani pagheranno meno

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede un taglio alle accise sui carburanti, in risposta all’aumento dei prezzi causato dalla crisi in Iran. L’obiettivo è ridurre i costi per i consumatori e contenere l’impennata dei prezzi alla pompa. Il decreto entrerà in vigore nei prossimi giorni e riguarda principalmente le aliquote applicate ai carburanti.

Roma, 18 marzo 2026 – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Il Cdm convocato alle 19 per esaminare il decreto contro il caro carburanti, innescato dalla guerra nel Golfo, è durato circa mezz’ora. "Pochi minuti fa il cdm ha approvato il decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise che si trasformerà in una riduzione del prezzo di diesel e benzina. Un sostanzioso aiuto, ovviamente a tempo. Dalle prossime ore gli italiani pagheranno di meno rispetto a tedeschi, francesi e spagnoli ". Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a 'dieci minuti' su Rete4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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