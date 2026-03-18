Il ’cattivo’ Olivieri strega Napoli | Io l’Enrico Ashton di Donizetti

Il baritono Mattia Olivieri ha dichiarato di preferire i ruoli da villain, sottolineando che queste parti gli permettono di esplorare sfumature molto particolari. Durante un'intervista, ha affermato di amare le parti da cattivo, paragonandosi a un personaggio di Donizetti, e ha spiegato il suo entusiasmo nel interpretare ruoli complessi e intensi.

"Io amo le parti da cattivo – ride il baritono Mattia Olivieri –, anche perché portano in sé sfumature molto particolari. È un piacere cantarle". E nella ’Lucia di Lammermoor’ di Donizetti, perla del belcanto italiano, in scena ancora stasera, poi il 21 e 24 marzo allo storico teatro San Carlo di Napoli, Mattia è davvero cattivo cattivo: il cantante, che da Maranello sta conquistando i palcoscenici di tutto il mondo, interpreta Enrico Ashton, fratello di Lucia, nemico giurato di Edgardo, l’uomo di cui lei è innamorata, e costringendo la sorella a un matrimonio di convenienza la conduce alla pazzia. Lo spettacolo – che riprende una bella... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’cattivo’ Olivieri strega Napoli: "Io l’Enrico Ashton di Donizetti" Articoli correlati Leggi anche: Allegri stuzzica Conte e Chivu: “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”. Sapete chi sono io? Vergara, chi è il talento Made in Napoli che strega il MaradonaNapoli, 1 febbraio 2026 – Era dai tempi di Lorenzo Insigne che Napoli non ritrovava un idolo in un membro della propria comunità.