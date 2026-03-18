In Piana d’Asciano è scoppiata una protesta contro un nuovo progetto agrivoltaico che prevede l’installazione di pannelli solari sui terreni coltivabili. La decisione di procedere con questa iniziativa ha suscitato il malcontento tra gli agricoltori e gli abitanti locali, che si oppongono alla trasformazione del paesaggio e all’utilizzo dei campi tradizionali per installazioni di energia rinnovabile. La questione riguarda direttamente chi vive e lavora in questa zona.

"Lo scempio della piana avanza indisturbato, senza freni. L’ agrivoltaico incornicerà i condotti e coprirà i bei campi di Asciano. Forze politiche, istituzioni, dove siete? Dove sono i difensori del bello, dell’ambiente e delle comunità?". È questo l’urlo dell’associazione per la tutela della piana di Asciano e degli acquedotti medicei (Taam), che denuncia con forza "la negligenza delle forze politiche e delle istituzioni" davanti a quello che definisce "l’ennesimo scempio" nella piana tra Pisa e San Giuliano. Secondo quanto afferma l’associazione, recentemente un’azienda avrebbe presentato il progetto per un nuovo impianto agrivoltaico. Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il caso Piana d’Asciano. Nuovo agrivoltaico . Scatta la protesta

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