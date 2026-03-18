Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e bengala da parte degli attivisti

Attivisti hanno lanciato rifiuti e bengala contro il cantiere del MuBa nel quartiere Pilastro a Bologna. La polizia ha riferito che gli incidenti sono avvenuti nel corso di una manifestazione mentre i lavoratori erano presenti sul sito. Non ci sono stati feriti. La situazione rimane tesa con le forze dell'ordine che monitorano la zona.

Bologna, 18 marzo 2026 – Nel muro contro muro che al Pilastro vede protagonisti il Comune e il comitato MuBasta un solo elemento riesce a scavalcare, non solo simbolicamente, la recinzione che circonda il cantiere del Museo dei Bambini: i rifiuti che i manifestanti del comitato MuBasta hanno gettato ieri sera oltre le recinzioni, in spregio a un museo che ritengono ‘paracadutato’ nel quartiere dall’amministrazione, senza un reale confronto con i residenti. Tensione per il Museo dei bambini al Pilastro: sospesa la commissione pubblica fra urla e proteste Gli attivisti del comitato Mubasta irrompono in Comune: "Fermate subito i lavori al Pilastro" Le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e bengala da parte degli attivisti Articoli correlati Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e begala da parte degli attivistiBologna, 18 marzo 2026 – Nel muro contro muro che al Pilastro vede protagonisti il Comune e il comitato MuBasta un solo elemento riesce a scavalcare,... Leggi anche: Guerriglia al Pilastro, nuovo blitz degli attivisti al cantiere MuBa: cariche e lacrimogeni della polizia Approfondimenti e contenuti su Il cantiere del MuBa bersaglio del... Temi più discussi: Cosa sta succedendo a Bologna davanti al cantiere del MuBa: arresti e tensioni; MuBa al Pilastro, Lepore dopo gli scontri: Il cantiere va avanti, basta assalti e strumentalizzazioni | VIDEO; Bologna, gli attivisti contro il Muba irrompono in Comune: Dialogo solo con lo stop dei lavori al Pilastro. Ancora tensioni al cantiere; Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei Bambini. Venti i denunciati. Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e begala da parte degli attivistiUn’altra concitata serata sul sito del Museo dei Bambini al Pilastro, oggetto di proteste del comitato MuBasta: lanciati anche dei bengala, alcuni dei quali hanno sfiorato le auto in sosta, tra il ter ... msn.com MuBa al Pilastro, Lepore dopo gli scontri: Il cantiere va avanti, basta assalti e strumentalizzazioni | VIDEOIl sindaco di Bologna interviene dopo i disordini al parco Mitilini, Moneta e Stefanini: Dialogo con i residenti, ma il progetto è pubblico e previsto dal programma elettorale. bolognatoday.it Muba, il video del parapiglia al Pilastro tra favorevoli e contrari al progetto del Museo dei bambini. Ferito un pensionato x.com MuBa Futura ®RdC Bologna 17/03/2026 #MuBa #Futura #Bologna #SanDonatoSanVitale #BolognaPilastro #verdepubblico #stragealberi #deforestazione #cementificazione #consumosuolo #consumodisuolo #alberi #proteste #cantiere #MuBasta #parco - facebook.com facebook