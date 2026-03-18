Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e begala da parte degli attivisti

Nel quartiere Pilastro di Bologna, il cantiere del MuBa è stato preso di mira da attivisti che hanno lanciato rifiuti e utilizzato begale contro le operazioni di costruzione. Le tensioni tra i manifestanti e le forze dell’ordine sono aumentate durante le proteste, che hanno coinvolto anche alcuni residenti. La situazione si è intensificata nel corso della giornata, creando disagi e scontri nelle strade vicine.

Bologna, 18 marzo 2026 – Nel muro contro muro che al Pilastro vede protagonisti il Comune e il comitato MuBasta un solo elemento riesce a scavalcare, non solo simbolicamente, la recinzione che circonda il cantiere del Museo dei Bambini: i rifiuti che i manifestanti del comitato MuBasta hanno gettato ieri sera oltre le recinzioni, in spregio a un museo che ritengono ‘paracadutato’ nel quartiere dall’amministrazione, senza un reale confronto con i residenti. Tensione per il Museo dei bambini al Pilastro: sospesa la commissione pubblica fra urla e proteste Gli attivisti del comitato Mubasta irrompono in Comune: "Fermate subito i lavori al Pilastro" Le dinamiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e begala da parte degli attivisti Articoli correlati Leggi anche: Guerriglia al Pilastro, nuovo blitz degli attivisti al cantiere MuBa: cariche e lacrimogeni della polizia Gli attivisti riattaccano il cantiere Muba al Pilastro: lacrimogeni e tensione con la polizia. Il videoGli agenti avevano liberato l'area verde occupata dove dovrebbe sorgere il Museo dei bambini, ma i manifestanti sono tornati per riprenderne possesso... Contenuti e approfondimenti su Il cantiere del MuBa bersaglio del... Temi più discussi: Cosa sta succedendo a Bologna davanti al cantiere del MuBa: arresti e tensioni; MuBa al Pilastro, Lepore dopo gli scontri: Il cantiere va avanti, basta assalti e strumentalizzazioni | VIDEO; Bologna, gli attivisti contro il Muba irrompono in Comune: Dialogo solo con lo stop dei lavori al Pilastro. Ancora tensioni al cantiere; Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei Bambini. Venti i denunciati. Bologna, gli attivisti contro il Muba irrompono in Comune: «Dialogo solo con lo stop dei lavori al Pilastro». Ancora tensioni al cantiereLa protesta contro la realizzazione del Museo dei bambini arriva in Consiglio comunale: il confronto con Sergio Lo Giudice. corrieredibologna.corriere.it MuBa al Pilastro, Lepore dopo gli scontri: Il cantiere va avanti, basta assalti e strumentalizzazioni | VIDEOIl sindaco di Bologna interviene dopo i disordini al parco Mitilini, Moneta e Stefanini: Dialogo con i residenti, ma il progetto è pubblico e previsto dal programma elettorale. bolognatoday.it Muba, il video del parapiglia al Pilastro tra favorevoli e contrari al progetto del Museo dei bambini. Ferito un pensionato x.com MuBa Futura ®RdC Bologna 17/03/2026 #MuBa #Futura #Bologna #SanDonatoSanVitale #BolognaPilastro #verdepubblico #stragealberi #deforestazione #cementificazione #consumosuolo #consumodisuolo #alberi #proteste #cantiere #MuBasta #parco - facebook.com facebook