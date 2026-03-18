Il Cammino del Capodanno toscano

A Cerreto Guidi si prepara la seconda edizione del Cammino del Capodanno toscano, un'escursione che attraversa i paesaggi della zona. L'evento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge un gruppo di partecipanti pronti a scoprire i percorsi e i punti di interesse locali. La manifestazione è organizzata per offrire un’esperienza naturalistica e culturale a chi desidera salutare l’anno nuovo con una camminata.

CERRETO GUIDI Si avvicina la seconda edizione del Cammino del Capodanno toscano, escursione sulla Romea Strata alla scoperta delle annunciazioni, organizzata dalla Pro Loco di Cerreto Guidi in collaborazione con Ville e Residenze monumentali fiorentine, Guide Vaganti, Pro Loco Fucecchio, Museo di Fucecchio, Amici della Villa Medicea Cerreto Guidi, Basket Cerretese e archivio Vinci nel Cuore. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, da effettuare chiamando i numeri 340 7151682 o 335 7426475, oppure scrivendo una mail a [email protected]. Il ritrovo è sabato 21 marzo alle 9 in Piazza della libertà a Vinci con... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Cammino del Capodanno toscano Articoli correlati Capodanno 2026, Papa Leone XIV: "È bello pensare all'anno che inizia come un cammino aperto da scoprire"Papa Leone XIV ha dato il benvenuto al nuovo anno con una messa nella Basilica di San Pietro. Il Galà del pedale toscano. Sfilano i nostri campioniDomani sabato 17 gennaio, con inizio alle ore 16, si svolgerà presso il Forum Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, il galà del ciclismo toscano... SATURNIA in CAMPER: Il nostro Capodanno On The Road! | CON (@briganteontheway1969) Contenuti utili per approfondire Il Cammino del Capodanno toscano Discussioni sull' argomento Il Cammino del Capodanno toscano; ASIA/CINA - Il Vescovo Zhen Xuebin ai seminaristi: siamo chiamati testimoniare la Parola di Dio con la nostra vita; ASIA/CINA - Visite ai malati, ritiri spirituali, corsi di formazione: il cammino di Quaresima delle comunità cattoliche cinesi; Oroscopo della Smorfia di oggi 16 marzo, Capricorno alla ricerca del denaro. Il Cammino del Capodanno toscanoCERRETO GUIDI Si avvicina la seconda edizione del Cammino del Capodanno toscano, escursione sulla Romea Strata alla scoperta delle ... lanazione.it SABATO 21 MARZO - 2° CAMMINO DEL CAPODANNO TOSCANO 3 tappe in 16 km passando da VINCI, CERRETO, FUCECCHIO ! Il , giorno dell’Annunciazione, per secoli ha segnato l’ini - facebook.com facebook