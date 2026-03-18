Il business degli americani che vogliono diventare italiani per fuggire da Trump

Negli ultimi mesi si è assistito a un aumento di cittadini americani che cercano di ottenere la cittadinanza italiana, spesso per motivi legati alla volontà di allontanarsi dalle politiche della precedente amministrazione. Questa scelta coinvolge persone di diversa provenienza e background, alcune delle quali hanno avviato pratiche per trasferirsi in Italia e ottenere i documenti necessari. La tendenza si manifesta attraverso diverse procedure di naturalizzazione e richieste di residenza.

Uno degli effetti collaterali dell’imprevedibile e sciagurata presidenza Trump è aver incrinato il valore simbolico del passaporto americano. Per almeno un secolo la cittadinanza statunitense era considerata il passaporto per la serenità: il documento che garantiva stabilità politica, diritti granitici e opportunità economiche difficilmente eguagliabili altrove. Era il traguardo per generazioni di migranti, italiani compresi, ma anche una garanzia implicita per chi negli Stati Uniti era nato: la certezza di appartenere a un sistema capace di proteggere i propri cittadini ovunque. Oggi per una quota crescente di americani non è più così. Come... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il business degli americani che vogliono diventare italiani per fuggire da Trump Articoli correlati Groenlandia, i partiti a muso duro contro Trump: “Non vogliamo diventare americani”ABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione unanime della politica groenlandese La Groenlandia respinge con fermezza le dichiarazioni di Donald... Leggi anche: Groenlandia, il sondaggio boccia Trump: 75% degli americani non vuole l’isola Approfondimenti e contenuti su Il business degli americani che... Temi più discussi: Paisà | Il business degli americani che vogliono diventare italiani per fuggire da Trump; L’ultimo business dei Trump sono i droni: Donald Jr., Eric e Ivanka dietro il lancio di Powerus; Chi si arricchisce con il business delle scommesse online; L'amministrazione Trump valuta la sospensione del Jones Act. La svista di Trump. Hormuz strangola le importazioni, in America il prezzo del gasolio impazzisceEra successo solo nel 2022: gasolio americano oltre 5 dollari al gallone. La presunta indipendenza energetica non risparmia gli Stati Uniti, perché ... huffingtonpost.it Trump ai minimi, il 60% degli americani lo boccia. Spannaus: La sconfitta alle midterm si avvicina. Ma ai dem manca un loro cavallo di battagliaCala il consenso per Donald Trump. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Abc News e Washington Post, l’insoddisfazione verso l’operato del tycoon ha raggiunto la soglia record del 60%, segnando il ... affaritaliani.it Fanno discutere negli Stati Uniti le dichiarazioni di Donald Trump, che ha affermato che un presidente non dovrebbe avere disturbi dell’apprendimento, prendendo di mira il governatore della California, Gavin Newsom, e la sua dislessia. Parlando ai giornalisti - facebook.com facebook Trump ha aiutato Putin, alleato dell’Iran, e ha snobbato l’offerta di Kyiv. Così si è alienato il sostegno degli europei. Di @paolapeduzzi x.com