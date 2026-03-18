Il buco di 12 minuti nella cartella clinica di Domenico Nuove accuse di falso per il chirurgo Oppido e una collega | cosa non torna

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo su sette medici coinvolti nella morte di Domenico Caliendo, bambino deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi. Tra le nuove accuse, figura anche un presunto falso legato a un buco di 12 minuti nella cartella clinica di Domenico, con particolare attenzione a un chirurgo e a una collega.

La Procura di Napoli ha aggiunto una nuova accusa a due dei sette medici già sotto indagine per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito all’ospedale Monaldi. Sono accusati anche di falso il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha eseguito l’intervento, e la seconda operatrice Emma Bergonzoni. I pm Antonio Ricci e Giuseppe Tittaferrante hanno chiesto al gip come misura interdittiva la sospensione dall’esercizio della professione per entrambi. I due verranno ascoltati a fine mese in un interrogatorio preventivo. Oppido e Bergonzoni era stato già contentato il reato di omicidio colposo in concorso. 🔗 Leggi su Open.online

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Modifiche alla cartella clinica di Domenico, due medici indagati anche per falso. La procura di Napoli ha chiesto una misura interdittiva per entrambi #ANSA x.com

Novità sulle indagini al Monaldi dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo: due medici sono indagati anche per falso. Si tratta del cardiochirurgo Guido Oppido (che ha eseguito il trapianto) e della seconda operatrice. - facebook.com facebook