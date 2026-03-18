Un testimone ha raccontato di aver visto un boato seguito da una palla di fuoco che ha attraversato il cielo passando sopra le sue teste. L’evento si è verificato senza alcun preavviso, interrompendo una quiete innaturale. Il rumore forte ha destato paura tra coloro che si trovavano nelle vicinanze, mentre il cielo si è improvvisamente squarciato senza avvertimenti.

Il cielo non ha dato alcun preavviso prima di squarciarsi. Tutto è iniziato con un silenzio innaturale, quel tipo di quiete che precede i grandi eventi della natura, interrotto improvvisamente da un rombo che sembrava provenire dalle viscere stesse dell’orizzonte. Chi si trovava all’aperto ha alzato lo sguardo, cercando un aereo o un temporale imminente, ma si è trovato davanti a una visione impossibile da ignorare. Una colossale scia di fuoco ha tagliato il blu del mattino, trasformando la luce solare in un riflesso pallido rispetto alla violenza di quel corpo incandescente. Non era una semplice stella cadente, ma un visitatore massiccio che ha portato con sé il fragore di un’esplosione sotterranea, facendo tremare i vetri delle finestre e i cuori di chi, per pochi secondi, ha creduto che il mondo conosciuto stesse cambiando per sempre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il boato, poi la palla di fuoco”. Paura nei cieli, è passato sopra la testa. Spaventoso

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