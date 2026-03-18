Idraulici baristi e addetti mensa

Nel centro per l’impiego della provincia di La Spezia sono state pubblicate offerte di lavoro rivolte a idraulici, baristi e addetti mensa. Le posizioni sono disponibili presso vari datori di lavoro e i candidati interessati possono consultare le inserzioni attraverso gli sportelli del centro. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito https:formazionelavoro.

Le offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https:formazionelavoro.regione.liguria.it 1 OPERAIO AGRICOLO. Azienda agricola ed agrituristica cerca operaio agricolo, dovrà occuparsi della cura del vigneto, uliveto e orto. Utilizzo del trattore. Si richiede almeno un anno d’esperienza nel ruolo, abilità uso del trattore, auto o motomuniti. Contratto a tempo determinato fino a dicembre 2026 con possibilità di proroga. Orario da definire in base alla stagione. Sede Spezia. Offerta 62436 BARISTA. Chiosco in zona collinare a Manarola ricerca commessobarista per vendita principalmente di bevande e cibi veloci ma anche souvenir e prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Idraulici, baristi e addetti mensa Articoli correlati Baristi, idraulici elettricisti e autistiGli annunci di lavoro dagli sportelli dei Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Leggi anche: Cuochi e baristi. Ma anche idraulici Aggiornamenti e contenuti dedicati a Idraulici baristi e addetti mensa Temi più discussi: Idraulici, baristi e addetti mensa; Idraulici, baristi e operatori sociosanitari: le nuove offerte di lavoro del settore privato in Valle d'Aosta; AtWork cerca-trova lavoro: bagnino, toelettatore, impiegato, educatore, e assume a tempo indeterminato l’Unione dei Comuni. Idraulici, baristi e addetti mensaLe offerte pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego della provincia di La Spezia. Per info https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 OPERAIO ... msn.com Baristi, idraulici elettricisti e autisti2 IDRAULICI Azienda ricerca idraulici qualificati, con patente B. Possibili trasferte anche all’estero, si offre tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato, luogo di lavoro ... lanazione.it Siamo un GRUPPO di PROFESSIONISTI effettuiamo LAVORI: IDRAULICI-ELETTRICI-PITTURAZIONE-FERRAMENTA-FALEGNAMERIA-PIASTRELLISTA-PARQUETTISTA-MARMISTA-VETRAIO-MURATURA GIARDINAGGIO-PULIZIA-TRASPORTO & TRASL - facebook.com facebook