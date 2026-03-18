Identità Milano e la libertà di pensare

Dopo aver festeggiato i vent’anni, Identità Milano si prepara a rinnovare il proprio approccio, cercando una nuova prospettiva. La manifestazione, che si svolge a Milano, coinvolge numerosi partecipanti e si concentra su temi legati alla libertà di pensiero e all’identità culturale. La rassegna si svolge in diverse sedi della città, attirando pubblico e operatori del settore.

Dopo aver celebrato i vent’anni, Identità Milano prova a spostare di nuovo il punto di vista. L’edizione numero ventuno del congresso gastronomico più importante d’Italia - organizzato da MAGENTAbureau e quest’anno in programma dal 7 al 9 giugno 2026 perché nel tradizionale periodo di svolgimento tra fine febbraio e inizio marzo gli spazi dell’Allianz MiCo North Wing erano impegnati per i Giochi Olimpici - sceglie come tema “Identità Future: La libertà di pensare”. Una formula che può suona generica ma che tradotta nel linguaggio del congresso significa soprattutto rimettere in discussione abitudini, modelli e linguaggi della ristorazione contemporanea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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