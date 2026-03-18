Ictus la durata della siesta pomeridiana rivela la percentuale di rischio | ecco tutti i campanelli d' allarme

Uno studio evidenzia come la durata della siesta pomeridiana possa indicare il rischio di ictus. La ricerca mostra che i tempi di riposo dopo pranzo variano tra le persone e che determinati

Cosa c’è di più bello di un pisolino pomeridiano, soprattuttoadesso che iprimiteporidi primavera ci appesantiscono le palpebre dopo pranzo? Il geniale Fiorello gli ha dedicato addirittura un neologismo, la “Pennicanza”, con il quale ha titolato il suo ultimo successo radiofonico. Ma ecco che a turbare quest’armonia sonnecchiosamente rarefatta, spunta come un fulmine a ciel sereno una pubblicazione scientifica, che mette in cattiva luce (se associata ad altri segnali) la “siesta” italica. Con i dovuti distinguo, s’intende. Una revisione sistematica pubblicata sulla rivista Sleep Medicine Reviews ha analizzato i dati di oltre 600.000 persone, delle quali circa 16. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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