I trasporti pubblici? Li ha inventati un filosofo e con precisione matematica almeno all’inizio

Un filosofo e matematico ha ideato il primo sistema di trasporto pubblico, con una precisione che all’inizio sembrava quasi scientifica. Le prove a cui i cittadini devono sottoporsi ogni giorno per muoversi in città sono numerose e impegnative. Questa curiosa coincidenza tra pensiero e innovazione sottolinea come l’idea di trasporto pubblico possa avere radici profonde nella storia dell’ingegno umano.

Considerate le prove che ogni cittadino deve superare quotidianamente per spostarsi in città, l’idea che a inventare il primo trasporto pubblico della storia sia stato un grande pensatore (nonché matematico) è un invito a prenderla con filosofia. Ma questo dice la storia. Nel pieno del Seicento, in un’epoca in cui la mobilità cittadina dipendeva esclusivamente da cavalli e carrozze private, Blaise Pascal, noto per le sue scoperte matematiche e filosofiche, ideò il primo sistema di trasporto pubblico con percorsi fissi, anticipando di oltre due secoli le moderne reti di autobus e tram. Il suo progetto, i “ Carrosses à Cinq Sous “, introdusse un concetto innovativo: mezzi collettivi con tratte prestabilite e frequenze regolari, accessibili a un’ampia fascia della popolazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I trasporti pubblici? Li ha inventati un filosofo e con precisione matematica (almeno all’inizio) Articoli correlati Leggi anche: Le città mondiali con i trasporti pubblici più efficienti secondo i residenti Trasporti pubblici a rischio, biglietti più alti con il caro carburantiLa crisi energetica scatenata dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha un ennesimo impatto sul costo della vita. Una selezione di notizie su trasporti pubblici Temi più discussi: Trasporti pubblici, il 68% degli italiani non li utilizza. I dati; Mezzi pubblici: metà degli europei non li utilizza, Eurostat; Eurostat: quasi sette italiani su dieci non usano i mezzi pubblici; Quasi 7 italiani su 10 non usano l'autobus: l'Italia è penultima nella Ue nell'uso dei mezzi pubblici. Trasporti pubblici, il 68% degli italiani non li utilizza. L’impatto su ambiente e saluteLeggi su Sky TG24 l'articolo Trasporti pubblici, il 68% degli italiani non li utilizza. L’impatto su ambiente e salute ... tg24.sky.it Trasporto pubblico in crisi, 7 italiani su 10 non li utilizza. Italia penultima in EuropaDati europei fotografano un Paese sempre più dipendente dall’auto privata mentre nelle grandi città crescono congestione urbana, emissioni ... notizie.tiscali.it «L’autista di bus È una bella professione. E Kerzers è un caso isolato». Ce lo dice Francesco Markesch, presidente dell’Unione trasporti pubblici e turistici Ticino. - facebook.com facebook Due europei su tre utilizzano i trasporti pubblici meno di una volta al mese; in Italia l'80% della popolazione. x.com