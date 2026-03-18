I sindacati di polizia | Plauso alle Volanti Ma servono più tutele

I sindacati di polizia hanno espresso apprezzamento per le attività delle Volanti, sottolineando comunque la necessità di aumentare le tutele per gli agenti. In particolare, hanno evidenziato che infermieri, operatori socio-sanitari e forze dell’ordine sono spesso vittime di aggressioni durante il loro lavoro. La richiesta riguarda l’implementazione di misure di protezione più efficaci per questi professionisti.

"Servono tutele reali. È inaccettabile che infermieri, operatori socio-sanitari e le stesse forze dell’ordine debbano subire aggressioni fisiche durante lo svolgimento del loro dovere". A lanciare l’allarme sono le segreterie provinciali dei sindacati di polizia, Siulp, Sap, Coisp e Silp Cgil che "plaudono all’intervento degli agenti delle Volanti all’ospedale Santa Maria Nuova" dove un uomo domenica ha seminato il panico spruzzando lo spray urticante contro personale sanitario e pazienti, ma allo stesso tempo esprimono "preoccupazione per l’ennesimo episodio di violenza all’Arcispedale, un evento che riaccende amaramente i riflettori sul rischio quotidiano affrontato da chi svolge le cosiddette ‘helping profession’". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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