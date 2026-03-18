I pronostici di mercoledì 18 marzo | Champions League Serie B e non solo

Mercoledì 18 marzo si disputano gli ottavi di finale di Champions League, con diverse gare in programma, mentre nel campionato di Serie B sono in scena alcune partite. Il Barcellona affronta questa giornata contando sui risultati, ma deve prestare attenzione alla sua prestazione. La giornata include anche incontri di altri campionati, offrendo un quadro ricco di eventi sportivi.

I pronostici di mercoledì 18 marzo, si chiude il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Serie B e altri campionati Il Barcellona ha il destino nelle proprie mani, ma non deve fidarsi. La statistica dice che i blaugrana passano il turno nell’80% dei casi dopo un 1-1 esterno, ma c’è un dato che tormenta Flick: la difesa non mantiene la porta inviolata da 12 gare consecutive in Champions. Con un Newcastle che ha ritrovato cinismo e che recupera Tonali a centrocampo, il rischio di subire almeno un gol è altissimo. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il Barça in casa è una macchina da gol, tuttavia la fragilità difensiva suggerisce una gara aperta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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