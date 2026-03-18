I programmi TV di oggi 18 marzo 2026 | fitcion e film della sera

Oggi, 18 marzo 2026, sono in programmazione diversi spettacoli televisivi. Su Rai 1 va in onda “Morgane”, mentre su Canale 5 viene trasmesso “Vanina – Un vicequestore a Catania”. Su Cine 34 si può vedere il film “Quo vado?”. La giornata offre una selezione di fiction e pellicole per gli spettatori che cercano intrattenimento serale.

Guida ai programmi TV del 18 marzo 2026: “Morgane” su Rai 1, “Vanina – Un vicequestore a Catania” su Canale 5, “Quo vado?” su Cine 34. La prima serata del 18 marzo 2026 offre su Rai 1 la fiction con Morgane – Detective geniale, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di Chi l’ha visto?, dedicata ai casi più discussi del momento. Su Canale 5 torna Vanina – Un vicequestore a Catania, una delle serie più seguite della stagione. Rete 4 sceglie l’attualità con Realpolitik, tra politica estera e referendum. Italia 1 conferma il suo stile con Le Iene, tra inchieste e reportage. Anche Sky propone titoli forti: su Sky Cinema Uno arriva la prima visione La valle dei sorrisi, mentre Sky Cinema Collection dedica la serata al kolossal Interstellar. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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