I Placebo annunciano la ristampa del primo album Re | Created e l’unica data in Italia nell’autunno 2026

I Placebo hanno annunciato la ristampa del loro primo album, “Re: Created”, in occasione dei trent’anni dalla pubblicazione originale. La nuova edizione sarà disponibile prima di partire per un tour europeo, che include anche una data unica in Italia prevista per l’autunno 2026. La band ha comunicato queste novità attraverso i propri canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date precise.

Per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione di Re:Created, album con il quale hanno debuttato sulle scene, i Placebo hanno annunciato una nuova edizione del primo lavoro in studio, che sarà seguito da un tour europeo previsto per la fine del 2026. Il tour prenderà il via da Porto il 28 settembre per poi attraversare tutta Europa, dove vedremo la band di Brian Molko si esibirà il 6 novembre 2026 all’ Unipol Forum di Milano, con l’unico appuntamento italiano, per concludersi a Cardiff il 7 dicembre per un totale di trentasei date. Re:Created, la nuova versione dell’album di debutto (contenente due nuove bonus track), sarà pubblicata il 19 giugno 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Placebo annunciano la ristampa del primo album “Re: Created” e l’unica data in Italia nell’autunno 2026 Articoli correlati Marlene Kuntz, ristampa del vinile e tour per i 30 anni dell’album “Il Vile”CUNEO - In occasione dei trent’anni dalla pubblicazione de “Il Vile”, il secondo disco dei Marlene Kuntz, simbolo di una generazione e opera di... Niccolò Fabi torna live nell’estate 2026: unica data in Campania al Belvedere di San LeucioDopo il grande riscontro da parte del pubblico in occasione della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”,... Contenuti utili per approfondire Placebo annunciano Discussioni sull' argomento Placebo: vent’anni di Meds; Colangite Biliare Primitiva, ok dell’Aifa alla rimborsabilità di seladelpar. Placebo. Il 30th Anniversary Tour passa anche dall’Italia, il nuovo album RE:CREATEDI Placebo trasformano l’enigmatica tripla X condivisa sui social in un annuncio concreto: il ... msn.com PLACEBO: una data in Italia a novembreLa band capitanata da Brian Molko ha anche annunciato l'uscita di Placebo RE:CREATED, nuova versione dell'album di debutto ... impattosonoro.it A celebrazione del trentennale dell’album di debutto che li ha catapultati al centro della scena alternative rock, i Placebo annunciano The 30th Anniversary Tour! Unica data in Italia: Venerdì 6 novembre 2026 - Milano, Unipol Forum Biglietti disponibili: • con - facebook.com facebook