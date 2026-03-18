Durante gli Oscar 2026, alcuni protagonisti hanno scritto una pagina importante nella storia del cinema afroamericano, come racconta un nuovo libro dedicato a questo tema. Il volume analizza gli eventi e le performance che hanno segnato la cerimonia, evidenziando l’impatto di queste scelte sulla rappresentazione culturale e artistica. Tali fatti sono stati al centro di numerosi commenti e discussioni nel settore cinematografico.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Un’ampia esplorazione del cinema black da Zora Neale Hurston a Ryan Coogler, regista de I Peccatori. È questo l'argomento di The World of Black Film: A Journey Through Cinematic Blackness in 100 Films, il nuovo libro del critico e direttore curatoriale Ashley Clark che, a tal proposito, afferma: «La persona a cui pensavo mentre scrivevo il libro ero io stesso a sedici anni». In qualità di direttore curatoriale della Criterion Collection, Clark svolge un ruolo fondamentale nel decidere quali opere inserire nella collezione, contribuendo a definire il canone in continua evoluzione del cinema moderno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I peccatori, agli Oscar 2026, hanno fatto storia, come spiega un nuovo libro imperdibile sul cinema afroamericano

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