Negli ultimi dodici mesi, 17 mila negozi hanno chiuso i battenti, segnando un cambiamento nelle abitudini e nelle attività commerciali di molte zone. Un esperto osserva come i quartieri siano passati da spazi pensati per i residenti a luoghi frequentati principalmente per consumare, ospitare o transitare. Le trasformazioni coinvolgono anche i negozi più tradizionali, che si reinventano come lounge bar o ristoranti, mentre le abitazioni diventano bed and breakfast.

Questo articolo sui negozi chiusi nelle città è pubblicato sul numero 13 di Vanity Fair in edicola fino al 24 marzo 2026. Il conto alla rovescia appena calcolato da Confcommercio, battezzato «desertificazione commerciale», rivela che sono 17 mila i negozi chiusi nell’ultimo anno in Italia, 46 al giorno. E che tra il 2012 e il 2025 hanno staccato la luce 156 mila punti vendita al dettaglio: un quarto dell’intero tessuto commerciale sparito in poco più di un decennio. Con le edicole – diminuite addirittura della metà – stanno chiudendo a velocità crescente gli alimentari di quartiere, le librerie indipendenti, i negozi di giocattoli, i... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I negozi chiusi nell’ultimo anno sono 17 mila. Pino Corrias: «Prima il quartiere serviva alle esigenze dei residenti. Oggi a consumare, ospitare, transitare»

Articoli correlati

Pino Corrias: Contro le frane, c'è chi ha piantato 3 milioni e 200 mila alberiQuesto articolo di Pino Corrias sulla sicurezza è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026.

Pino Corrias: Scoperti 200 mila evasori totali: lo Stato sarà ancora tollerante?Questo articolo di Pino Corrias è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026.