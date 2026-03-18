Diversi film horror noti come slasher traggono ispirazione da eventi realmente accaduti, rendendo le loro storie ancora più inquietanti. Uno di questi è considerato un classico del genere, basato su fatti che hanno realmente coinvolto persone e luoghi. Altri titoli, anch'essi considerati tra i più disturbanti, sono stati realizzati con l’obiettivo di raccontare storie che, seppur romanzate, si fondano su eventi veri.

Scream è uno slasher ispirato a fatti realmente accaduti, e non è l'unico nel suo genere. Alcuni dei film horror che hanno segnato la storia del cinema, e ancora oggi vengono considerati tra i più disturbanti, affondano le loro radici in fatti reali. È una constatazione scomoda, ma a volte la realtà supera la finzione, e difficilmente lo fa in senso positivo. L’horror diventa davvero potente quando abbandona il soprannaturale e si immerge nel territorio più oscuro e imprevedibile: quello dell’essere umano. Fantasmi, streghe e mostri possono spaventare, certo, ma sappiamo che appartengono all’immaginario. La loro minaccia finisce con i titoli di coda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I migliori slasher sono ispirati a storie vere ancora più terrificanti

Articoli correlati

Leggi anche: Rinascita e Resilienza: Storie Vere di Vita e Speranza in Televisione

’Storie vere mai successe’. Il libro di Chiara PascucciIl primo evento del 2026 per le celebrazioni del bicentenario dell’antica bottega artigiana Pascucci di Gambettola, custode dell’antica arte...

Top 10 Horror Movies Based on True Stories That Are Even Scarier Than Fiction

Tutto quello che riguarda migliori slasher

Discussioni sull' argomento I migliori film horror underground sulla necrofilia; Fai attenzione a ciò che desideri: primo trailer del disturbante film horror Obsession – Notizie; Scream, cambia tutto per il futuro della saga slasher: Sarò sempre parte della famiglia; Keeper – L’eletta, la recensione di Gianluca Arnone.

FRANKENSTEIN vince 3 Oscar Migliori costumi, miglior makeup per la Creatura, miglior scenografia Contenti per il film di Del Toro - facebook.com facebook