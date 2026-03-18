Nel fine settimana, i Marshall si sono esibiti a Latina sul palco dell’Art On the Road, un locale associativo molto conosciuto nella regione. La serata ha visto il gruppo eseguire brani rock, attirando un pubblico appassionato. L’evento ha confermato il ruolo di questa location come punto di riferimento per la musica dal vivo nella zona.

Un weekend all’insegna del grande rock quello appena trascorso all’Art On the Road, il noto locale associativo pontino che da anni rappresenta un punto di riferimento per la musica live nel Lazio e non solo.Sul palcoè salita una delle band più longeve e rappresentative della scena hard rock italiana: iMarshall, protagonisti di una delle tappe del loro Winter Tour. La serata ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe, che ha gremito la location al chiuso applaudendo con entusiasmo ogni esibizione. La band, composta daAndrea Palazzoalla chitarra (dal 2022),Mario Ferrignoal basso,Lino Mazzolaalla batteria eGiusy Ferrignoalla voce, ha presentato dal vivo dieci brani inediti tratti dal nuovo album in uscita nel 2026, regalando uno spettacolo energico e coinvolgente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - I Marshall infiammano Latina: rock e storia sul palco dell’Art On the Road

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