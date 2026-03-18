I Los Blancos raggiungono i quarti

I Los Blancos hanno conquistato l'accesso ai quarti di finale, confermando la loro presenza tra le migliori squadre della competizione. La partita si è svolta all’Etihad, dove Vinicius ha avuto un ruolo centrale nell’evento. In questi minuti, sui social si susseguono commenti e discussioni riguardo alla serata e alle sue conseguenze. La sfida si è conclusa con il risultato che permette alla squadra di proseguire il cammino nel torneo.

2026-03-18 00:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Era la notte di Vinicius all’Etihad. L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola aveva detto che la sua squadra aveva bisogno di giocare una “partita perfetta” per ribaltare lo svantaggio di 3-0 dell’andata contro il Real Madrid, ma le loro speranze di passare ai quarti di finale sono state interrotte da un momento da incubo per Bernardo Silva quando i Los Blancos sono arrivati??agli ottavi di Champions League con una vittoria per 2-1 all’Etihad Stadium. Al City è rimasta una montagna da scalare dopo la prestazione dell’andata al Santiago Bernabeu che ha portato a interrogarsi sulla scelta della squadra apparentemente eccessivamente aggressiva di Guardiola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - I Los Blancos raggiungono i quarti Articoli correlati Squadre come i Los Blancos puntano al primo posto2026-01-24 20:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid punterà a scavalcare il... Le squadre confermate mentre i Los Blancos cercano di estendere il vantaggio al vertice della Liga2026-02-21 18:08:00 Breaking news: Ricevi tutte le notizie sulla squadra per questo scontro della LaLiga all’Estadio El Sadar.