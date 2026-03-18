I giudici comunisti che mangiano i bambini del bosco | il paradosso dei nostri tempi

Un episodio insolito riguarda una famiglia nel bosco coinvolta in un procedimento giudiziario. I giudici hanno deciso di intervenire, suscitando discussioni sulla tutela delle libertà individuali e delle esigenze collettive. La vicenda ha attirato l’attenzione su come le autorità si muovano di fronte a situazioni di questo tipo, senza entrare nel merito delle motivazioni.

Il caso della famiglia nel bosco racconta molto dell'Italia e della nostra società: tutela delle libertà individuali anche a sacrificio di quelle collettive. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Tonino Cantelmi: “Siamo sicuri che i giudici non stiano traumatizzando (senza volerlo) i bambini del bosco?” Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame»I tre bambini di Catherine e Nathan, che ora vivono nella casa famiglia di Vasto senza più la mamma allontanata venerdì scorso per dissidi con gli... I giudici comunisti che mangiano i bambini del bosco: il paradosso dei nostri tempi Aggiornamenti e notizie su giudici comunisti Temi più discussi: Blog | Fenomenologia della sinistra che vota SI al referendum; Con il SI’ il primato dei giudici su politica e ideologia; Perché ho deciso che non voterò né Sì né No al referendum sulla giustizia; Le ragioni del no e le fake news del sì. Meloni, nuovo video contro i giudici pro immigrazione di massa. Che sia una strategia verso il referendum?Per due giorni di fila la premier pubblica sui suoi social un video contro i magistrati che favorirebbero l'immigrazione clandestina. Questa volta per commentare la decisione del Tribunale di Palermo ... ilfoglio.it Caso Bibbiano, i giudici nelle motivazioni: Impianto accusatorio debole e clamore mediatico devastanteL’inchiesta sugli affidi nella Val d’Enza, nota come caso Angeli e Demoni o caso Bibbiano, si chiude con un’altra sentenza che smonta in larga parte l’impianto accusatorio della Procura di Reggio ... ilfattoquotidiano.it Questi giudici comunisti..... - facebook.com facebook #Meloni si lamenta che i soldi delle tasse dei cittadini vengano spesi per risarcimenti e processi per colpa dei giudici comunisti. Però le sta bene che i soldi dei cittadini siano stati usati da #Montaruli per abiti e borse. Per premio le ha dato pure un posto in Vigil x.com