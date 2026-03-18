I film vincitori degli Oscar 2026 su Sky e Now

Da superguidatv.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cerimonia degli Oscar 2026 si è appena svolta, assegnando i premi ai film e ai professionisti del settore cinematografico. I vincitori sono stati annunciati durante l’evento, trasmesso in diretta su Sky e Now. La serata ha visto trionfare diverse pellicole e talenti, confermando le scelte della giuria e stimolando l’attenzione degli spettatori.

La prestigiosa cerimonia degli Oscar si è appena conclusa, regalando vittorie e momenti memorabili. Dalla consacrazione di Una battaglia dopo l’altra, pellicola di Paul Thomas Anderson premiato con sei statuette, al trionfo di Sentimental Value, film norvegese di Joachim Trier che si è aggiudicato il Miglior Film Internazionale, la nottata ha riservato diversi riconoscimenti interessanti. Alcuni dei titoli premiati sono già disponibili, o in arrivo prossimamente, Su Sky e Now. Ecco tutte le informazioni. Anche quest’anno, la Notte degli Oscar si è confermata uno degli eventi cinematografici più seguiti al mondo, capace di canalizzare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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