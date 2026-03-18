I comitati per il No all’Eden il 19 marzo

Il 19 marzo si terrà una manifestazione a Arezzo organizzata dai comitati contrari al progetto Eden. Tra i partecipanti ci sarà anche Laura Boldrini, che ha confermato la sua presenza. L’evento vede coinvolti diversi gruppi che si oppongono alla realizzazione dell’iniziativa, con sit-in e momenti di discussione pubblica. La giornata è prevista come occasione di confronto tra i sostenitori e i oppositori.

Arezzo, 18 marzo 2026 – I comitati per il NO a ll’Eden il 19 marzo. Presente, tra gli altri, Laura Boldrini. La campagna referendaria è alle ultime battute e i Comitati per il NO hanno organizzato un appuntamento unitario per le ore 17 di giovedì 19 marzo al cinema Eden di Arezzo. Il tema sarà “No a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli”. Ne parleranno Laura Boldrini, presidente del “Comitato per i diritti umani nel mondo” della Camera dei deputati; Lorenzo Scarpelli, del Comitato avvocati per il NO e Christian Ferrari, della Segretaria nazionale della Cgil. Interverranno la professoressa Cristina Napoli dell’università La Sapienza di Roma; Alessandro Tracchi, segretario provinciale della Cgil e gli avvocati Saverio Agostini, Francesca Arcangioli, Riccardo La Ferla Omiccioli e Cristiano Locci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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