I 10 tennisti più ricchi di sempre Sinner 7°

Jannik Sinner si trova al settimo posto tra i tennisti più ricchi di sempre, grazie al successo al Masters 1000 di Indian Wells 2026. Con questa vittoria, ha superato i 60 milioni di dollari di premi in carriera ATP, accumulando un montepremi complessivo che riflette i risultati ottenuti nel corso degli anni. La sua posizione tra i più ricchi si basa sui premi vinti durante i tornei ufficiali.

Jannik Sinner grazie al trionfo al Masters 1000 di Indian Wells 2026 ha superato i 60 milioni di dollari di career prize money ovvero il montepremi accumulato nel corso della sua carriera Atp. Il tennista azzurro, n°2 del mondo, si posiziona quindi al 7° posto della classifica di tutti i tempi con 60.039.831 dollari. Al primo posto c’è Novak Djokovic con 193.215.570 seguito da altre due leggende del tennis Rafael Nadal e Roger Federer. Novak Djokovic 193.215.570 dollari. Rafael Nadal 134.946.100 dollari. Roger Federer 130.594.339 dollari. Andy Murray 64.687.542 dollari. Carlos Alcaraz 64.274.163 dollari. Alexander Zverev 60.969.344 dollari. Jannik Sinner 60. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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