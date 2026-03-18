Hormuz La sponda araba

Donald Trump ha iniziato la giornata con dichiarazioni dure e si è concluso isolato, evidenziando una sensazione di solitudine. La scena si svolge sulla sponda araba di Hormuz, dove le tensioni sono alte e le azioni di vertice si susseguono. Il leader ha espresso posizioni forti, senza apparenti incontri o comunicazioni ufficiali con altre parti coinvolte.

Donald Trump apre la giornata alzando il tono e finisce per fotografare soprattutto la sua solitudine. Tra post e dichiarazioni dalla Casa Bianca, il presidente americano prima attacca gli alleati occidentali, accusandoli di non aiutare gli Stati Uniti "nel momento del bisogno", poi rivendica che a Washington non serve davvero nessuno perché l’America è la Nazione "più potente" del mondo. Nel mezzo, il solito affondo contro la Nato, definita una "strada a senso unico", in quanto "non fa nulla per noi", con gli Usa che invece spendono "centinaia di miliardi di dollari all’anno". Comunque il presidente americano alla fine dichiara di "non aver più bisogno della loro assistenza militare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hormuz La sponda araba Articoli correlati Leggi anche: Bologna, la lezione araba: esistono anche gli avversari Leggi anche: Riad rafforza la sponda con Damasco Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hormuz La sponda araba Temi più discussi: Hormuz La sponda araba; USA: Trump trova la sponda del Golfo per Hormuz, Nato non serve; Donald trova la sponda del Golfo per Hormuz, 'non ci serve la Nato'. Trump trova la sponda del Golfo per Hormuz, 'non ci serve la Nato'La grande coalizione di Trump per riaprire lo stretto di Hormuz alla fine finirà per comprendere solo una manciata di Paesi, perlopiù del Golfo. A schierarsi con gli Usa sono infatti (gioco forza) Qat ... ansa.it L’Europa non vuole farsi coinvolgere da Trump su HormuzMolti paesi hanno detto che non invieranno navi nello stretto bloccato dall'Iran, adottando una posizione diplomatica delicata ... ilpost.it La crisi dello stretto di Hormuz non minaccia soltanto i mercati dei combustibili fossili, ma anche l'industria dei semiconduttori che dipende dall'elio prodotto in Qatar. Taiwan è particolarmente vulnerabile, e anche la filiera europea è esposta x.com #Trump accusa la #NATO : "Errore sciocco" sullo Stretto di #Hormuz - facebook.com facebook