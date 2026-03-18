Honor Magic 9 | tripla fotocamera da 200 MP e batteria super potente in arrivo

La serie Honor Magic 9 sta per essere presentata, con una tripla fotocamera da 200 MP e una batteria di grande capacità. Le specifiche tecniche indicano un focus sulla qualità delle immagini e sull’autonomia del dispositivo. La casa produttrice ha annunciato l’arrivo di questa nuova linea, che promette miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

La serie Honor Magic 9 si prepara a stupire con novità importanti sul fronte fotografico e dell’autonomia. Secondo le ultime indiscrezioni, il modello base del Magic 9 disporrà di una batteria da 8.000 mAh, nonostante le dimensioni più compatte rispetto all’attuale Honor Magic 8. Il display sarà piatto e misurerà 6,36", rispetto ai 6,58" del modello precedente. Il comparto fotografico posteriore sarà uno dei punti forti della serie. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, il Magic 9 monterà una tripla fotocamera composta da: Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla fotocamera frontale, ma è probabile che resti una 50 MP come quella della generazione precedente. 🔗 Leggi su Billipop.com © Billipop.com - Honor Magic 9: tripla fotocamera da 200 MP e batteria super potente in arrivo Articoli correlati Honor robot phone in arrivo quest’anno con fotocamera gimbal da 200 mpl’evento di barcellona ha mostrato una ? ampia di innovazioni che uniscono dispositivi pieghevoli e robotica. Honor testa il modello di punta con fotocamera da 200 mp basata su loficHONOR ha recentemente presentato un nuovo foldable e un Humanoid Robot; ora circolano indiscrezioni su un prossimo smartphone di fascia alta con... Contenuti e approfondimenti su Honor Magic Discussioni sull' argomento I migliori smartphone Honor del 2026; Honor Magic V6 arriva al MWC 2026 con batteria da 6660mAh e IP69 ultrasottile; vivo X500 in arrivo con Dimensity 9600 e batteria da 7.000 mAh. Honor Magic 9 Pro punterà alla vetta, con LOFIC HDR e doppia fotocamera da 200 MPCon il lancio dei top di gamma della famiglia Magic, ora gli occhi sono puntati sul nuovo pieghevole e sulla serie 600 – le prossime aggiunte alla linea di smartphone di Honor. Tuttavia i leak guardan ... gizchina.it Honor Magic 8 Pro vs Magic 7 Pro: quali sono le differenze tra i due Camera Phone #Honor https://gizchina.it/2026/03/honor-magic-8-pro-vs-magic-7-pro-quali-sono-le-differenze/ - facebook.com facebook Honor Magic V6 è ufficiale: ancora più potente e sottile ma con batteria super x.com