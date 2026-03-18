Sotto i portici del Pavaglione di Lugo ha riaperto il Piccolo Bar, uno dei locali storici del centro. Dopo anni di gestione con il nome Smile, il locale ha ripreso la denominazione originale. La riapertura è stata annunciata dal proprietario, che ha spiegato di aver deciso di tornare alla tradizione. Il locale si presenta con un nuovo allestimento, mantenendo però le caratteristiche che lo hanno reso noto nel tempo.

Sotto i portici del Pavaglione di Lugo ha riaperto uno dei locali storici del centro: il Piccolo Bar, tornato al suo nome originale dopo gli anni in cui era conosciuto come Smile. A rilanciare l’attività è Nicolas Ferrara, 29 anni, originario di Argenta, nel Ferrarese, già imprenditore nel settore della ristorazione balneare. Il giovane titolare ha deciso di investire nella città romagnola, puntando su un luogo simbolico della quotidianità lughese. "Ho voluto riportarlo al nome originale, Piccolo Bar, perché è quello con cui tanti lo ricordano. Io l’ho sempre conosciuto come Smile, sono troppo giovane per aver vissuto il nome storico, ma tutti me ne hanno parlato come uno dei bar più importanti della città", racconta Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho riaperto il Piccolo Bar sotto il Pavaglione"

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