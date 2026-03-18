Ha scelto Uomini e Donne Ciro pronto all’annuncio | che sorpresa

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, un concorrente ha annunciato di aver preso una decisione importante, sorprendendo il pubblico presente in studio. La puntata ha mostrato anche nuove interazioni tra i partecipanti, mentre l’atmosfera si è fatta più intensa. Le registrazioni sono state caratterizzate da momenti di confronto e da scambi di battute tra i protagonisti.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne continuano a regalare colpi di scena e dinamiche sempre più intrecciate. Nella giornata del 17 marzo, durante la seconda e ultima registrazione settimanale, sono emerse anticipazioni che stanno già facendo discutere il pubblico sui social. Al centro dello studio, ancora una volta, il percorso di Ciro Solimeno, sempre più vicino a una decisione importante. >> Amici 25, è la decisione di Maria De Filippi Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, il tronista ha compiuto un passo decisivo: ha infatti accettato l’ autoeliminazione di Alessia, restringendo così il suo percorso a sole due corteggiatrici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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