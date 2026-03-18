Un bambino di nove anni ha disegnato il suo Maxibon ideale, e l’azienda produttrice ha deciso di invitarlo in fabbrica per realizzare il suo sogno. Dopo aver condiviso il disegno, è stato coinvolto nel processo di creazione del nuovo prodotto. L’evento ha visto la partecipazione di tutto lo staff, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Quando la passione di un bambino incontra l’attenzione di un’azienda disposta ad ascoltare, possono nascere storie davvero speciali. È quello che è successo a Gioele Provenzano, un bambino torinese di 9 anni che ha trasformato un semplice disegno in un’esperienza indimenticabile all’interno di una vera fabbrica di gelati. Tutto è iniziato con un gesto spontaneo e genuino: Gioele ha disegnato il suo gelato ideale, lo ha inserito in una busta e lo ha spedito per posta alla sede dell’azienda. Non si trattava di uno scarabocchio improvvisato, ma di un progetto colorato e dettagliatissimo per un nuovo formato di Maxibon, pensato nei minimi dettagli per combinare ingredienti, sapori e consistenze in un mix originale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ha 9 anni e disegna il suo Maxibon ideale: l’azienda lo invita in fabbrica per crearlo davvero

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Gioele Provenzano ha 9 anni, vive a Torino, e ama il Maxibon con la serietà che solo i bambini sanno mettere nelle cose che contano davvero. Così tanto da non limitarsi a mangiarlo: ha immaginato il suo Maxibon ideale, lo ha progettato nei dettagli — ingredi - facebook.com facebook

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