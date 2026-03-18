Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha partecipato a Porta a Porta e ha rivolto un messaggio diretto a Pd e M5s affermando che non permette a nessuno di mettere in discussione le sue decisioni. Durante l’intervento, ha dichiarato che la situazione attuale non rappresenta una guerra con vincitori o vinti, sottolineando la sua posizione in modo chiaro e senza mezzi termini.

"Questa non è una guerra in cui ci saranno vincitori o vinti". È la premessa di Guido Crosetto ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta. Nella puntata in onda mercoledì 18 marzo su Rai 1, il ministro della Difesa ha ricordato che "parliamo di una guerra che si gioca in questo Stretto, lo Stretto di Hormuz, il cui controllo diventerà uno snodo dei destini del mondo nel prossimo futuro, il nostro compito è portare tutti gli attori in campo a ragionare, il tema è che bisogna far ragionare anche gli iraniani. Mi auguro che Paesi come l'India o la Cina si uniscano" alla richiesta di risolvere le controversie in sede Onu. E ancora: "Domani al Consiglio europeo sarà presente Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Guido Crosetto, lezione a Pd e M5s a Porta a Porta: "Non lo consento a nessuno"

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