Dopo il match tra Lazio e Milan, il giornalista Marco Guidi ha commentato la reazione di Rafael Leao in campo, definendola immatura. Guidi ha espresso il suo parere sulla condotta dell’attaccante portoghese, senza approfondire le motivazioni dietro il comportamento. La discussione si è concentrata esclusivamente sui fatti accaduti durante e subito dopo la partita, senza entrare in analisi o interpretazioni ulteriori.

"È vero, in quelle due occasioni ha fatto il movimento giusto e Pulisic non gli ha datto la palla. La reazione che ha avuto in campo è immatura, perché non puoi fare un gestaccio verso il tuo compagno che non ti ha dato la palla, soprattutto se quello che stai dando tu alla squadra è poco". A chiudere il dialogo, poi, è stato anche Luigi Garlando che ha dichiarato: "Io quello che rimprovero ad Allegri, è inaccettabile che il Milan giochi sempre allo stesso modo, che regalo un tempo, che sta bloccato, chiuso, e poi se sta sotto butta dentro Nkunku.È tutta la stagione che fa così. Secondo me ha delle responsabilità. Doveva avere più coraggio, e Leao ovviamente sta bruciando l'ennesima stagione della sua vita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Guidi: “Leao? La reazione che ha avuto in campo è immatura” E Garlando…

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