Guida | Max Mara Pantalone ‘gatti’

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco del cashmere: tra morbidezza e struttura nel modello ‘Gatti’. La scelta del cashmere per il modello ‘Gatti’ non è un semplice dettaglio estetico, ma rappresenta l’essenza stessa dell’identità di Max Mara. Sebbene alcune descrizioni visive possano suggerire erroneamente un tessuto in cotone o misto, la denominazione ‘Gatti’ e la reputazione del marchio confermano inequivocabilmente che si tratta di un capo realizzato in puro cashmere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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