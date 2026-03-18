Dopo gli attacchi a Baghdad, i soldati italiani sono stati evacuati dalla capitale irachena e si sono trasferiti in Libano, come comunicato dall’esercito. Le forze italiane hanno trascorso ore nei bunker durante le operazioni di evacuazione, che sono risultate complesse e rischiose. Restano in Iraq solo i militari che non possono lasciare il Paese, quelli con una missione da portare avanti e le garanzie di sicurezza necessarie.

In prima linea restano soltanto coloro che non possono andare via, che hanno una missione da compiere e soprattutto con le dovute "garanzie di sicurezza". Per gli altri militari italiani schierati in Medio Oriente, invece, sono iniziate le operazioni di ritiro. Un lavoro meticoloso, con comunicazioni continue tra governo, Stato Maggiore e Comando di vertice interforze. Perché, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto, spostare i contingenti da Baghdad, dal Kuwait e dal Kurdistan iracheno è un'operazione che in piena guerra non è affatto semplice. «Normalmente rientravano utilizzando voli aerei militari che adesso non... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, soldati italiani via da Baghdad dopo gli attacchi: le ore nei bunker, la difficile evacuazione. «Resteremo in Libano, ce lo chiede la gente»

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