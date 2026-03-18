Dopo gli attacchi a Baghdad, i soldati italiani sono stati evacuati dalla capitale irakena e trasferiti via terra in un’altra località. Durante il trasferimento sono trascorse ore nei bunker e sono state affrontate difficoltà logistiche per l’evacuazione. Mentre alcuni rimangono in Libano, altri sono stati fatti uscire dall’area di guerra, seguendo le direttive delle autorità militari. Restano in prima linea solo coloro che non possono partire.

In prima linea restano soltanto coloro che non possono andare via, che hanno una missione da compiere e soprattutto con le dovute "garanzie di sicurezza". Per gli altri militari italiani schierati in Medio Oriente, invece, sono iniziate le operazioni di ritiro. Un lavoro meticoloso, con comunicazioni continue tra governo, Stato Maggiore e Comando di vertice interforze. Perché, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto, spostare i contingenti da Baghdad, dal Kuwait e dal Kurdistan iracheno è un'operazione che in piena guerra non è affatto semplice. «Normalmente rientravano utilizzando voli aerei militari che adesso non... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, soldati italiani via da Baghdad dopo gli attacchi: le ore nei bunker, la difficile evacuazione. Ma restano in Libano: «Ce lo chiede la gente»

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