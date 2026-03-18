Una portaerei americana, considerata un simbolo di forza militare, si trova al centro di una serie di problemi. Dopo un incendio causato da un guasto ai servizi igienici, le autorità hanno indicato che la nave dovrebbe ritirarsi. La situazione sta attirando l’attenzione internazionale, mentre le problematiche tecniche e gli incidenti mettono in discussione la sua efficienza operativa.

Doveva essere il simbolo della potenza militare americana, si sta trasformando in un caso imbarazzante. La portaerei nucleare Ford, la più grande e tecnologicamente avanzata della Marina Usa, è al centro di una serie di problemi che stanno mettendo a dura prova i 4.500 militari a bordo, impegnati da mesi in una missione sempre più logorante. Dai wc in tilt all’incendio a bordo. I primi segnali di difficoltà erano emersi già durante la navigazione verso il Mediterraneo, quando un guasto ai servizi igienici aveva provocato allagamenti e disagi diffusi, tanto da spingere l’equipaggio a ribattezzare la nave con un soprannome poco lusinghiero. Un problema solo parzialmente risolto durante una sosta a Souda, a Creta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, la maledizione della portaerei Ford, un incendio dopo i wc rotti: “Deve ritirarsi”

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