Guerra degli Usa e di Israele in Iran le ultime notizie di oggi mercoledì 18 marzo

Oggi, mercoledì 18 marzo, gli Stati Uniti e Israele hanno effettuato attacchi militari in Iran. Le operazioni si sono concentrate su obiettivi strategici nel paese, con i due paesi che mantengono un'intensa attività bellica nella regione. Le notizie di oggi segnalano un’escalation nelle azioni militari contro l’Iran, senza dettagli su eventuali vittime o conseguenze immediate.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove quasi 1.500 persone sono rimaste uccise e circa 19mila sono state ferite dall’inizio della guerra. Nella notte Teheran ha lanciato missili caricati con bombe a grappolo sullo Stato ebraico per “vendicare” l’uccisione di Ali Larijani, uno dei leader del regime iraniano morto ieri in un raid israeliano, provocando almeno 2 vittime a Ramat Gan. Dalle prime ore di questa mattina Repubblica islamica ha lanciato contrattacchi anche contro l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, mentre un drone è stato intercettato vicino all’aeroporto di Baghdad, in Iraq. Tel Aviv intanto prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 900 le vittime registrate e più di 2. 🔗 Leggi su Tpi.it

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