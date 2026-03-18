Dopo la partita tra Manchester City e Real Madrid, valida per gli ottavi di Champions League, Pep Guardiola ha stretto la mano a tutti i giocatori avversari, ma Antonio Rüdiger non ha risposto e ha avuto un confronto acceso con il tecnico spagnolo. L'episodio è stato immortalato in un video, testimoniando il nervosismo in campo al termine della sfida.

In seguito al match tra Manchester City e Real Madrid, dove la squadra di Pep Guardiola è stata eliminata agli ottavi di Champions, il tecnico spagnolo ha avuto un battibecco con il difensore del Real Antonio Rüdiger quando ha dato la mano a tutti i giocatori avversari per complimentarsi con loro. Il Telegraph scrive: I giocatori del Manchester City sono stati eliminati dalla corsa per uno dei quattro trofei che stavano inseguendo in questa stagione. Il Real Madrid ha vinto con un punteggio complessivo di 5-1, e dopo la partita all’Etihad ieri sera si è verificata una scenetta piuttosto interessante. In particolare, Guardiola ha salutato i... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guardiola stringe la mano a Rüdiger dopo City-Real, ma il difensore non la prende bene e scoppia il litigo (Video)

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