Le voci su una possibile sfida tra Klopp e Guardiola continuano a circolare dopo l’ultima notizia. Guardiola ha affermato che la sfida di Klopp sarebbe più impegnativa rispetto a quella contro il Real Madrid. La discussione riguarda le differenze tra le sfide di club e le competizioni internazionali, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui dettagli specifici. La questione rimane al centro del dibattito attuale nel mondo del calcio.

2026-03-18 19:21:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore spagnolo afferma che i suoi scontri con il Liverpool sono stati più duri di quelli contro i Blancos Pep Guardiola ha affermato che la più grande sfida della sua carriera manageriale è stata il Liverpool di Jurgen Klopp piuttosto che il Real Madrid, nonostante il Manchester City sia stato eliminato dalla Champions League dal club spagnolo per la terza stagione consecutiva. Il Real ha eliminato il City con un 5-1 complessivo agli ottavi. La tripletta di Federico Valverde ha regalato alla squadra della Liga una vittoria per 3-0 al Bernabeu all’andata, prima che Vinicius Junior segnasse una doppietta a Manchester e siglasse la vittoria per 2-1 nella seconda. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guardiola ritiene che la sfida di Klopp sia più grande del Real Madrid

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