La Guardia di Finanza ha aperto un nuovo concorso per l’assunzione di 983 allievi marescialli. La procedura di selezione rimarrà aperta fino alle 12:00 del 23 marzo 2026. La pubblicazione del bando permette ai candidati di presentare domanda entro la data stabilita. La selezione riguarda persone interessate a entrare nel corpo e a svolgere funzioni di servizio.

La Guardia di Finanza ha lanciato un bando per il reclutamento di 983 futuri allievi marescialli, con scadenza fissata per le ore 12:00 del 23 marzo 2026. Questa iniziativa, gestita dalla sede di Chieti, mira a formare la nuova generazione di ufficiali per l’anno accademico 20262027 presso la Scuola ispettori e sovrintendenti. Il concorso si articola su una ripartizione precisa dei posti disponibili, dove la maggior parte delle opportunità è destinata al contingente ordinario. Tra i 923 posti principali, otto sono riservati ai familiari superstiti di personale deceduto in servizio, riflettendo un impegno verso le famiglie delle Forze armate e di polizia che hanno pagato il prezzo più alto per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guardia di Finanza: 983 posti, scade il 23 marzo 2026

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