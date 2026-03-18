Guardia di Finanza | 983 posti scade il 23 marzo 2026
La Guardia di Finanza ha aperto un nuovo concorso per l’assunzione di 983 allievi marescialli. La procedura di selezione rimarrà aperta fino alle 12:00 del 23 marzo 2026. La pubblicazione del bando permette ai candidati di presentare domanda entro la data stabilita. La selezione riguarda persone interessate a entrare nel corpo e a svolgere funzioni di servizio.
La Guardia di Finanza ha lanciato un bando per il reclutamento di 983 futuri allievi marescialli, con scadenza fissata per le ore 12:00 del 23 marzo 2026. Questa iniziativa, gestita dalla sede di Chieti, mira a formare la nuova generazione di ufficiali per l’anno accademico 20262027 presso la Scuola ispettori e sovrintendenti. Il concorso si articola su una ripartizione precisa dei posti disponibili, dove la maggior parte delle opportunità è destinata al contingente ordinario. Tra i 923 posti principali, otto sono riservati ai familiari superstiti di personale deceduto in servizio, riflettendo un impegno verso le famiglie delle Forze armate e di polizia che hanno pagato il prezzo più alto per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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