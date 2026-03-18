A Grugliasco, il 18 marzo alle 14, apre il più grande giardino U-Pick d’Italia, che ospiterà 350mila fiori. La struttura si trova nella primavera del 2026 e si distingue per la vasta quantità di piante e fiori disponibili ai visitatori. L’evento è stato annunciato come un’attrazione per gli appassionati di natura e giardinaggio.

La primavera 2026 si annuncia con colori vivaci a Grugliasco, dove il più grande giardino U-Pick d’Italia aprirà le sue porte mercoledì 18 marzo alle 14.30. Con una stima di 350mila fiori piantati e un’apertura che promette di durare fino alla chiusura della stagione, l’evento rappresenta un punto di riferimento per il turismo esperienziale nelle province torinesi. L’iniziativa non è solo una vetrina floreale, ma un progetto agricolo che intreccia tradizione contadina e innovazione gestionale, offrendo ai visitatori la possibilità unica di raccogliere personalmente i tulipani. L’ingresso sarà gratuito nei primi giorni, mentre dalla data del 21 marzo sarà necessario acquistare un buono da 4 euro online o da 5 euro sul posto, garantendo un flusso ordinato e rispettoso dell’ambiente naturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grugliasco 2026: 350mila fiori, il più grande giardino

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