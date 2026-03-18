Gravina | Vogliamo creare un’officina del talento italiano con un’accademia federale

Da ilnapolista.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Figc ha annunciato l’intenzione di creare un’accademia federale per sviluppare il talento italiano e ha parlato dei proventi derivanti dalle pubblicità delle scommesse. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato l’obiettivo di investire nel settore giovanile e ha spiegato che i fondi raccolti vengono utilizzati per sostenere progetti e iniziative legate al calcio nel paese.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa, ha parlato dei proventi dalle pubblicità delle scommesse e dello sviluppo del calcio giovanile in Italia. “ Tutelare i giovani è compito della Federazione, ma serve anche il supporto del governo. La media nei principali campionati europei è dell’1%. Senza arrivare al 3,5% del Portogallo, sarebbe uno degli strumenti per poter portare avanti un progetto di sviluppo non solo per il calcio maschile, ma anche il calcio femminile. Tutto ciò impatterebbe in maniera molto positiva anche sul degrado delle nostre infrastrutture. Questo trasformerebbe il betting da una minaccia etica a una risorsa per sviluppare il sistema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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