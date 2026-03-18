Gravina | Vogliamo creare un’officina del talento italiano con un’accademia federale

Il presidente della Figc ha annunciato l’intenzione di creare un’accademia federale per sviluppare il talento italiano e ha parlato dei proventi derivanti dalle pubblicità delle scommesse. Durante una conferenza stampa, ha evidenziato l’obiettivo di investire nel settore giovanile e ha spiegato che i fondi raccolti vengono utilizzati per sostenere progetti e iniziative legate al calcio nel paese.

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa, ha parlato dei proventi dalle pubblicità delle scommesse e dello sviluppo del calcio giovanile in Italia. “ Tutelare i giovani è compito della Federazione, ma serve anche il supporto del governo. La media nei principali campionati europei è dell’1%. Senza arrivare al 3,5% del Portogallo, sarebbe uno degli strumenti per poter portare avanti un progetto di sviluppo non solo per il calcio maschile, ma anche il calcio femminile. Tutto ciò impatterebbe in maniera molto positiva anche sul degrado delle nostre infrastrutture. Questo trasformerebbe il betting da una minaccia etica a una risorsa per sviluppare il sistema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: “Vogliamo creare un’officina del talento italiano con un’accademia federale” Articoli correlati "La musica è donna": venerdì al Centro Pergoli il concerto della Scuola 'Persichetti' con Accademia 56 e Officina KoruStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) FALCONARA MARITTIMA... Leggi anche: I Concerti dell'Accademia del Buon Talento - recital pianistico Una raccolta di contenuti su Gravina Vogliamo creare un'officina del... Temi più discussi: Gravina sugli arbitri: Clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità; Arbitri alta tensione; Serie A, addio a Open Var? Gravina: Trasmissione strumentalizzata negativamente, ne valuteremo il proseguimento; Gravina: Gli errori arbitrali non saranno mai azzerati, uno o due episodi a weekend sono fisiologici. Gravina: I club pensano a vincere, ma perdiamo i giovani. Ecco una nuova idea di accademia federaleÈ stato presentato questa mattina presso la Sala Paolo Rossi della FIGC in Via Allegri a Roma il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano.. tuttomercatoweb.com La Figc vara il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile, Gravina: Vogliamo creare una nuova officina del talentoLa Figc vara il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile, Gravina: Vogliamo creare una nuova officina del talento ... italpress.com Il titolo è andato invece ad Ancona. Gravina era arrivata tra le 10 finaliste: «Siamo ampiamente soddisfatti di essere arrivati fin qui, oggi è comunque una giornata storica» - facebook.com facebook #Gravina: "Clima insopportabile intorno agli arbitri. Rifletteremo con l'AIA su 'Open VAR'" x.com