Gravina in Puglia è al centro dell’attenzione nazionale mentre si aspetta la proclamazione ufficiale di Capitale Italiana della Cultura per il 2028, prevista per mercoledì 18 marzo 2026. La cittadina, con il suo borgo storico, si prepara a ricevere il riconoscimento che potrebbe segnare un momento importante per il suo futuro. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Gravina in Puglia si trova oggi al centro dell’attenzione nazionale mentre attende, proprio in questa giornata di mercoledì 18 marzo 2026, la proclamazione ufficiale che potrebbe confermarla come Capitale Italiana della Cultura per il 2028. Il piccolo borgo dell’entroterra barese, già tra i dieci finalisti rimasti in corsa, rappresenta un caso unico dove l’architettura rupestre e le profonde incisioni carsiche creano un paesaggio che sfida il tempo. Non si tratta solo di una candidatura formale, ma di una celebrazione di un territorio dove natura e intervento umano convivono da millenni, offrendo scorci spettacolari che hanno già fatto parlare di sé a livello internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gravina: il borgo che sfida il tempo verso il 2028

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