Gravina | 5 anni di squalifica aggredisce un’arbitra

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha annunciato che un dirigente è stato squalificato per cinque anni dopo aver aggredito un’arbitra. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa dedicata al Premio Bearzot, dove Gravina ha confermato la posizione ferma della Figc contro qualsiasi forma di violenza nel calcio. La vicenda riguarda un episodio specifico verificatosi di recente.

Gabriele Gravina ha ribadito la posizione intransigente della Figc sulla violenza contro gli arbitri durante una conferenza stampa dedicata al Premio Bearzot. Il presidente ha fatto riferimento a un caso specifico avvenuto il 28 febbraio scorso, dove una giovane arbitra di 17 anni è stata vittima di un’aggressione durante una partita Under 17 sarda tra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch. L’azione disciplinare presa nei confronti dell’aggressore include cinque anni di squalifica uniti alla preclusione, una misura che equivale a una sanzione definitiva a vita. Questa decisione mira a inviare un segnale netto contro chi commette atti violenti verso minori o donne, indipendentemente dal ruolo ricoperto nello sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gravina: 5 anni di squalifica aggredisce un’arbitra Articoli correlati Squalifica Kalulu, Gazzetta: difficile che Gravina conceda la grazia. Il motivoCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku)Non c'era nessuna delle due ammonizioni a Kalulu (contrariamente a quanto detto a Open Var smentito dalla stessa Dazn). Una selezione di notizie su Gravina 5 anni di squalifica aggredisce... Discussioni sull' argomento Le immagini di I Grant You Refuge al Liceo Lombardo Radice di Gravina, per non dimenticare Gaza; Tabellino partita FBC Gravina vs Sarnese 1926; Xylella, le misure obbligatorie della lotta al vettore; Ospedale Gravina, in 14 mesi 169 nuovi assunti. Castel di Sangro celebra i 30 anni dalla serie B, incontro con GravinaA trent'anni dalla storica promozione in Serie B del 1996, Castel di Sangro si prepara a celebrare quella che fu definita la favola del 'Castello dei miracoli', un'impresa sportiva capace di portare u ... ansa.it Le parole di Gravina in merito al tema “arbitri” - facebook.com facebook #Gravina: "Clima insopportabile intorno agli arbitri. Rifletteremo con l'AIA su 'Open VAR'" x.com